INTERCAL – Villes endormies Reims, 9 juin 2022, Reims.

Présenté par le Manège, scène nationale – Reims

PAR Vasil Tasevski / Collectif Porte27

Intercal / Tout public à partir de 8 ans

Projet de création hybride, mêlant musique live, travail de la lumière et corps en mouvement, Villes endormies est une pièce immersive conçue comme un moment suspendu, un espace d’altération du temps, une invitation à changer d’état pour percevoir autrement ce qui nous relie au monde et aux autres.

Quatre personnes, une danseuse, un circassien, un musicien et une éclairagiste sont dans l’espace. Sous un plafond lumineux qui est à la fois dispositif scénique, agrès de cirque et espace de jeu, ils évoluent, créent, dansent très près des spectateurs installés tout autour.

Villes endormies est une échappée possible, un rêve éveillé, un contre-temps, une manière de se réapproprier nos espaces de repos, de rêves, d’errances et d’espérances. Une alternative, un moment pour retrouver, au cœur de la ville toujours connectée, toujours éclairée, toujours habitée, quelques zones de repli – recoins, sols doux, couleurs amicales – et lâcher-prise, se ressourcer, exister aussi dans la pénombre.

Et si l’endormissement nous permettait de nous réveiller, à nous-mêmes, dans un autre espace du sensible ?

Entrée libre sur réservation uniquement

https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/villes-endormies

