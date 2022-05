INTERCAL – Soirée d’ouverture – Areng Demontfaucon / DJ Set

2022-06-08 21:00:00 – 2022-06-08 23:59:00 AVEC Laurent Guérel Laurent Guérel, dit Areng Demontfaucon derrière ses platines, vous invite à danser au Bar de la Comédie sur une musique électronique collaborative ! Pendant le premier confinement, l’artiste s’est plongé dans sa collection et propose un projet musical hybride et hétéroclite. Un DJ Set festif à ne pas manquer ! Depuis plus de 20 ans, Laurent Guérel, fondateur du label Tsuku Boshi, multiplie les démarches pour défendre une approche collaborative, transversale et curieuse de la musique électronique. Laurent Guérel. compose de la musique expérimentale qu’il donne à entendre sous la forme de disques (Mokuhen), d’installations comme le projet Phones pour la Comédie ou encore des parcours sonores. Sous réservation uniquement. INFOS+

À l’occasion du temps fort INTERCAL, Laurent Guérel et Chloé Dabert s’associent et vous proposent une création sonore inédite à découvrir dans le Hall de la Comédie. http://www.lacomediedereims.fr/saison-2122#intercal dernière mise à jour : 2022-05-25 par

