INTERCAL – La Veilleuse, Cabaret holographique Reims, 8 juin 2022, Reims.

INTERCAL – La Veilleuse, Cabaret holographique Comédie (Parvis) 3 Chaussée Bocquaine Reims

2022-06-08 – 2022-06-11 Comédie (Parvis) 3 Chaussée Bocquaine

Reims 51100

ÉCRITURE, MAGIE, MISE EN SCÈNE Valentine Losseau et Raphaël Navarro – Cie 14:20

Intercal / Tout public dès 9 ans

Juste une illusion

La crise sanitaire a ouvert grand les portes au virtuel dans le spectacle vivant. Captations et diffusions numériques se sont multipliées, posant la question de la nécessité de la présence réelle du public. La Veilleuse inverse malicieusement la problématique en proposant un spectacle constitué d’hologrammes d’artistes que notre cerveau nous fera pourtant croire réellement là, présents au plateau, devant nous. Spécialistes de la magie, chanteurs, danseurs, musiciens, c’est un casting de rêve que réunit la technologie. Sous nos yeux ébahis, Yann Frisch, Kaori Ito, Yael Naim et le groupe Birds on a wire, notamment, en profiteront pour pousser leur art plus loin que jamais grâce aux prouesses que permet l’illusion du virtuel.

INFOS+

EN ACCÈS LIBRE

(une séance toutes les demi-heures)

À découvrir chez nos voisins, jusqu’au 11 juin, l’ expocollective !

Partez à la découverte d’expositions virtuelles et amusantes entre la Comédie et Saint-Ex !

Une installation fantomatique inédite !

http://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/veilleuse-cabaret-holographique

Comédie (Parvis) 3 Chaussée Bocquaine Reims

