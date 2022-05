INTERCAL – Boîtes à rire Reims, 8 juin 2022, Reims.

TEXTES Frédéric Boyer, Serge Bloch

CRÉATION Serge Bloch

Intercal / Tout public dès 6 ans

Amuser la galerie

Sous cape ou à gorge déployée, voilà une exposition faite pour rire. Son créateur est aussi celui des célèbres SamSam et Max et Lili. Serge Bloch, c’est son nom, invite les visiteurs à découvrir ses boîtes à rire, cubes de toutes les tailles pour faire se poiler petits et grands. Certaines sont si petites qu’on peut juste y coller l’oreille pour entendre des bruits rigolos et des histoires encore plus drôles. D’autres sont assez grandes pour qu’on entre dedans, pour qu’on y voie par exemple son visage s’intégrer dans des bandes dessinées ou qu’on y regarde de courtes vidéos, très marrantes naturellement. Avec d’autres « boîtes à selfie », « boîtes à tête » et « boîtes Mr Chip », une installation mêlant sons, images, dessins et interactions numériques qui va dérider les zygomatiques.

Info :

En accès libre.

http://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/boites-rire

