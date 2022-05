INTERCAL – Biennale / Hors cadre Reims, 8 juin 2022, Reims.

INTERCAL est une biennale destinée à la promotion ainsi qu’à l’éclosion de nouvelles créations hybrides et non conventionnelles en quête d’expériences sensorielles et immersives. Faire se rencontrer des artistes issus du théâtre, des arts sonores, des arts visuels et du numérique pour questionner ensemble leurs disciplines et expérimenter des chemins communs. Du 08 au 11 juin, des artistes venant du théâtre et de champs artistiques différents sont invités à créer et confronter ensemble leurs disciplines. Carte blanche, installations interactives, spectacles, performances, concerts… Ce temps fort thématique de la Comédie, imaginé en collaboration avec Echos Electrik, aborde les liens existants et ceux qu’il reste à inventer entre théâtre et multimédia.

Certaines activités sont gratuites sur réservations.

http://www.lacomediedereims.fr/

