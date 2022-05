INTERCAL – À l’origine fut la vitesse, Le testament de Sov Strochnis Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Reims

INTERCAL – À l’origine fut la vitesse, Le testament de Sov Strochnis Reims, 9 juin 2022, Reims. INTERCAL – À l’origine fut la vitesse, Le testament de Sov Strochnis Comédie (Petite salle) 3 Chaussée Bocquaine Reims

2022-06-09 – 2022-06-09 Comédie (Petite salle) 3 Chaussée Bocquaine

Reims 51100 CRÉATION THÉÂTRALE ET MUSICALE DE Philippe Gordiani & Nicolas Boudier

D’APRÈS La Horde du Contrevent d’Alain Damasio INTERCAL / TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS À la recherche du vent perdu Alain Damasio, avec La Horde du Contrevent, s’est imposé comme un des écrivains majeurs de science-fiction en France. À l’origine fut la vitesse s’appuie sur les mots de Sov Strochnis, son héros, qui embarque avec lui 44 spectateurs à la recherche du vent disparu. Assis, masque écran et occultant devant les yeux, casque audio à conduction osseuse sur les oreilles, les voici lancés dans une expérience immersive complètement inédite. Dans ce monde où le climat est devenu fou, accompagnés d’une musique électro composée à partir des datas du vent, sentant monter comme venant de l’intérieur du corps la voix du narrateur, vous vivrez une aventure littéraire, technologique et sensorielle hors pair. INFOS+

Comédie (Petite salle) 3 Chaussée Bocquaine Reims

Détails Catégories d’évènement: 51100, Reims Autres Lieu Reims Adresse Comédie (Petite salle) 3 Chaussée Bocquaine Ville Reims lieuville Comédie (Petite salle) 3 Chaussée Bocquaine Reims Departement 51100

