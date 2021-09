Cahors Cahors Cahors, Lot Inter-Truffes : Les Truffes d’Olt chez Art&Fact Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Inter-Truffes : Les Truffes d’Olt chez Art&Fact Cahors, 12 octobre 2021, Cahors. Inter-Truffes : Les Truffes d’Olt chez Art&Fact 2021-10-12 – 2021-10-12 Café ART&FACT 40 Rue du Portail Alban

Cahors Lot (Entrée pour le prix d’une conso) Depuis 10 ans, les Truffes d’Olt proposent des matchs d’improvisation théâtrale. Un concept de théâtre venu du Québec alliant le théâtre et le décorum des matchs de hockey sur glace (scène façon patinoire, maillot, arbitres, …). Les improvisateurs inventent une histoire autour d’un thème donné par un arbitre. Cette saison les Truffes d’Olt reprennent leur INTER-TRUFFES chaque second mardi du mois

au Café ART&FACT.

Nous avons pris la crème de la crème, sélectionné les meilleurs des meilleurs, il ne reste que deux équipes, les bleus et les jaunes! Et cette saison, vous aurez le privilège de les encourager chaque second mardi de chaque mois… Il n’en restera qu’une à la fin… Les jaunes… ou les bleus… Les bleus… Ou les jaunes…. Venez votez!!! Mais avant tout, venez rigoler à nos côtés… les-truffes@sfr.fr +33 6 63 49 93 52 (Entrée pour le prix d’une conso) dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Café ART&FACT 40 Rue du Portail Alban Ville Cahors lieuville 44.44838#1.44085