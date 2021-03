Niederbronn-les-Bains Stand de Tir Niederbronn-les-Bains Inter société 2021 (stand fermé hors inscription) Stand de Tir Niederbronn-les-Bains Catégorie d’évènement: Niederbronn-les-Bains

Inter société 2021 (stand fermé hors inscription) Stand de Tir, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Niederbronn-les-Bains. Inter société 2021 (stand fermé hors inscription)

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Stand de Tir

Le stand de tir sera fermé au public habituel lors de l’inter société, seront accueillis seul les personnes s’étant inscrit à la compétition ou au repas

Inscription

Inter société 2021 Stand de Tir 80 ROute de Bitche, 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:00:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T08:00:00 2021-09-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Stand de Tir Adresse 80 ROute de Bitche, 67110 Niederbronn-les-Bains Ville Niederbronn-les-Bains