Inter-Sections Brest, 10 juin 2022, Brest.

Inter-Sections La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-06-10 19:30:00 – 2022-06-10 21:00:00 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest 29200

Présentation des travaux des élèves du conservatoire en classes à horaires aménagés théâtre du collège Les Quatre Moulins et musique du collège Anna Marly ainsi que de l’atelier théâtre des terminales du lycée Vauban de Brest.

Au programme

« Les Oiseaux » d’Alfredo Arias, d’après Aristophane.

Par les collégiens en classes à horaires aménagés théâtre (collège Les Quatre Moulins) et musique (collège Anna Marly).

Les élèves de la classe à horaire aménagé art dramatique du collège Les Quatre-Moulins présentent une adaptation contemporaine de la pièce d’Aristophane « Les Oiseaux ». Cette adaptation a été écrite par le dramaturge, comédien et metteur-en-scène Alfredo Arias. Son adaptation est à la fois libre et fidèle à l’original. Elle raconte l’histoire de deux femmes qui fuient la société des humains et les procès qui leur sont intenté pour rejoindre la communauté des oiseaux. Fable fantaisiste et politique, « Les Oiseaux » interroge l’abus de pouvoir et les frontières entre les peuples.

Les collégiens ont abordé différentes notions du théâtre : le jeu distancié par le récit collectif, la métamorphose par le costume, la conception et la réalisation de l’espace de jeu et la rencontre des disciplines artistiques (théâtre et musique).

Les professeurs :

Classe à horaires aménagés théâtre : Sylvian Bruchon et Monique Lainé, théâtre et culture théâtrale / Cécilia Delannay, chant / Jean-Paul Bellamy, décor

Classe à horaire aménagés musique : Aurore Keraudy et Amandine Godard, chant /

Cécile Maudire, cordes / Claire Prévôt, accompagnement au piano

« Des Incendies », extraits de textes pour des personnages en feu

Par les ateliers théâtre des terminales du lycée Vauban.

Incendies, scène 31 : L’incendie de Nihad, par Wajdi Mouawad

Incendies, scène 5 : L’incendie de Nawal, par Wajdi Mouawad

« Et les colosses tomberont » , par Laurent Gaudé,

« Akila, le tissu d’Antigone », scène 2, par Marine Bachelot N’Guyen

« Incendiary », par Adam Szymkowicz,

La psychanalyse du feu, par Gaston Bachelard

Les professeures :

Emmanuelle Daune et Anne Poulmarc’h

Informations pratiques :

Places dans la limite des disponibilités

+33 2 98 00 89 99 http://conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-23 par