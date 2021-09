INTER PLAINE PARTY Jul Giaco / Morgan Patimo / Luufa / Dumby Badass Growlers L’intermediaire, 9 octobre 2021, Marseille.

INTER PLAINE PARTY Jul Giaco / Morgan Patimo / Luufa / Dumby Badass Growlers

L’intermediaire, le samedi 9 octobre à 19:00

4 concerts live avec **JUL GIACO** ( Maitre de Conférence Explosé / Synth Punk Wave / Chansons Maley ) Jul Giaco sous machins et ses machines nous emportent avec onirisme dans une divertissante bataille électronique d’un genre inédit. Des fables sociétales claquées comme la société et des histoires de vie miraculeuses à 130 bpm qui puisent leurs inspirations dans les P.M.U de pécheurs alcooliques. [https://www.youtube.com/c/JULGIACO/videos](https://www.youtube.com/c/JULGIACO/videos) [https://linge.bandcamp.com/…/jul-giaco-laissez-moi](https://linge.bandcamp.com/…/jul-giaco-laissez-moi)… **MORGAN PATIMO** ( Improvisations / Drone / Glitch / Metal ) Progression d’un magma sonore imprévisible à la guitare électrique et à la Nintendo Switch. Couches métalliques de sons colorés sur des cheveux longs non décolorés. Réflexion sur la spontanéité. [https://www.youtube.com/user/RedJames3/videos](https://www.youtube.com/user/RedJames3/videos) [https://morganpatimo.bandcamp.com/](https://morganpatimo.bandcamp.com/) [https://kotobarecords.bandcamp.com/…/morgan-patimo](https://kotobarecords.bandcamp.com/…/morgan-patimo)… **Dumby Badass Growlers** ( Proto Wave / Elec Trio Beat / Cyber Punk ) Introspection hautement sonorifique de trois arrachés issus d’une matrice à basse fréquence purement vandale. Des lasers fluos qui pêtent dans tous les sens pour les yeux et les oreilles. [https://dumbybadassgrowlersrecords.bandcamp.com/](https://dumbybadassgrowlersrecords.bandcamp.com/) **LUUFA** (Muscle Pop / Hybride / Tropicool ) One man boy band musclé et plein de tendresse à la fois. Sa guitare sucrée salée sur fonds de computer illuminé nous envoie une multitudes de paillettes multicolores au visage. Tel un Tarzan dans la ville qui aurait trouvé la liane de la vérité. [https://www.youtube.com/…/UCgplxwKmNWR25WNGcbDzwkg/videos](https://www.youtube.com/…/UCgplxwKmNWR25WNGcbDzwkg/videos) [https://luufa.bandcamp.com/](https://luufa.bandcamp.com/) ??????????????? Vous l’avez compris, une soirée haute en couleurs, projections visuelles à l’appui Ouverture 19H Début des concerts 20H Fin des concerts minuit Fermeture 1h30 PRIX LIBRE COMME L’AIR Tu le sais Pass Sanitaire ou Test PCR de moins de 48H

Prix libre

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T23:59:00