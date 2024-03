Inter canem et Lupum : FÖDOSÖKANDE BI (Alive) Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 7 septembre 2024.

Inter canem et Lupum : FÖDOSÖKANDE BI (Alive) Humour, poésie et prouesses aériennes sont les maîtres mots de cette soirée avec la Cie Inhérence. L’occasion d’examiner votre rapport à la Nature, avant de se délecter d’un précieux nectar. Samedi 7 septembre, 19h00 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Début : 2024-09-07T19:00:00+02:00 – 2024-09-07T21:00:00+02:00

Fin : 2024-09-07T19:00:00+02:00 – 2024-09-07T21:00:00+02:00

Vivez un moment hors du temps, diligenté par la Cie Inhérence, mêlant émotions, humour, décalage, poésie et acrobaties.

FÖDOSÖKANDE BI (Alive) vient vous alerter sur le sort des abeilles mellifères aujourd’hui pressées, comme le reste du vivant, par une surproduction globale. Ce spectacle est conçu autour de l’envie de partager l’univers des abeilles et les menaces qui pèsent sur elles avec humour et gravité, tendresse et colère, conférence décalée et prouesses aériennes.

Évoluant sur portique alvéolé, Sébastien Bruas, acrobate et porteur aérien, incarne tour à tour le conférencier passionné, la jeune abeille et son premier décollage mal assuré, l’apiculteur au travail, l’ouvrière en mission butinage, la nouvelle reine et ses prétendants.

Par une galerie de personnages et points de vue comme autant d’entrées pour questionner ensemble les enjeux autour des abeilles mellifères, ce spectacle pose au centre du jeu les pratiques humaines et leurs conséquences sur nos compagnes ailées. En apprenant à mieux les connaître, arriverons-nous à mieux les aimer et protéger ?

L’occasion de s’interroger sur les pratiques de l’apiculture moderne, mais aussi plus globalement, sur notre rapport au vivant.

On s’envole, on rit (jaune parfois !) et on en sort forcément piqués !

Le partage d’un précieux nectar parachèvera cette surprenante soirée.

Rendez-vous : 19 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Pour une dégustation zéro déchet, apportez votre bol, votre cuillère et votre serviettes préférés. Prévoir une lampe de poche pour le retour parking.

Durée spectacle : 50 min

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

