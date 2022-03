Inter canem et lupum : Élucubrations diurnes Relais Nature du Parc de la Deûle, 10 septembre 2022, Santes.

Inter canem et lupum : Élucubrations diurnes

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 10 septembre à 20:00

Partagez une soirée hors du temps et en plein air. Commencez par une soupe à l’oignon bien chaude et conviviale. Réchauffés et rassasiés, évadez-vous avec le spectacle équestre et onirique « Élucubrations diurnes » de la compagnie Tiguidap. Ce conte philosophique et enflammé plein de magie flamboyante et de poésie visuelle vous entraîne dans un autre monde ! Explorez ce temps où les dragons croient encore aux humains et où le Grand Tout céleste envoie ses émissaires à travers les étoiles pour vous conter leur histoire… _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo, prévoir une lampe de poche pour le retour. Pour une dégustation zéro déchet, apportez votre bol, votre cuillère et votre serviette préférés._ Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Payant : 4€ / 3€ – Uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le mercredi 10 août

Chaque année en septembre, l’équipe du Relais Nature vous donne rendez-vous « entre chien et loup ». Pour cette 9e édition, Tiguidap vous entraîne, à cheval, dans ses « Élucubrations diurnes ».

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



2022-09-10T20:00:00 2022-09-10T22:00:00