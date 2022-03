INTENSES PERFORMANCES Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

INTENSES PERFORMANCES Centre Paris Anim’ Jemmapes, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 14 mai 2022 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 22h00

gratuit

A l’opposé de son existence durable dans les albums et archives, la performance photo a une présence toute éphémère. L’œuvre n’existe qu’au moment de son exécution, quand l’artiste agit face à son public – pas de temps antérieur, de possibilité de retouche, peu de répétition préalable ou postérieure – le risque est fort, le moment intense. En proportion inverse au risque et à l’intensité du moment, l’œuvre a peu de valeur marchande. C’est même l’une des motivations des performances : déjouer le marché.

En photographie l’aspect mercantile de l’art n’est certes pas (encore) au rendez-vous, mais certains performeurs photo comme Axel Rogier-Waeselynck ou Jean Marc Forax viennent précisément du monde de la peinture ou de la sculpture, très monnayé. Artistes présentés : Gloria Karayel

Yann LeCrouhennec

Marine Pistien

Barbara Portailler

Axel Rogier-Waeselynck Collectif Soirées Dessinées : Jean-Marc Forax, Aurélie Bauer, Melle Zem, Charly, Syrs Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010 Contact : 0148033322 info-ej@crl10.net https://crl10.aniapp.fr Art contemporain

Date complète :

2022-04-01T19:00:00+01:00_2022-04-01T22:00:00+01:00;2022-04-02T19:00:00+01:00_2022-04-02T22:00:00+01:00;2022-04-08T19:00:00+01:00_2022-04-08T22:00:00+01:00;2022-04-09T19:00:00+01:00_2022-04-09T22:00:00+01:00;2022-04-15T19:00:00+01:00_2022-04-15T22:00:00+01:00;2022-04-16T19:00:00+01:00_2022-04-16T22:00:00+01:00;2022-04-22T19:00:00+01:00_2022-04-22T22:00:00+01:00;2022-04-23T19:00:00+01:00_2022-04-23T22:00:00+01:00;2022-04-29T19:00:00+01:00_2022-04-29T22:00:00+01:00;2022-04-30T19:00:00+01:00_2022-04-30T22:00:00+01:00;2022-05-06T19:00:00+01:00_2022-05-06T22:00:00+01:00;2022-05-07T19:00:00+01:00_2022-05-07T22:00:00+01:00;2022-05-13T19:00:00+01:00_2022-05-13T22:00:00+01:00;2022-05-14T19:00:00+01:00_2022-05-14T22:00:00+01:00

Jemmapes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jemmapes Adresse 116, quai de Jemmapes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

INTENSES PERFORMANCES Centre Paris Anim’ Jemmapes 2022-04-01 was last modified: by INTENSES PERFORMANCES Centre Paris Anim’ Jemmapes Centre Paris Anim' Jemmapes 1 avril 2022 Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris

Paris Paris