Le samedi 04 mars 2023

de 19h00 à 23h00

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte)

SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

INTENABLE

(Punk rock – Disque Ardent – Bordeaux, FR)

Le troisième d’INTENABLE sorti en 2020 et intitulé Envier les vivants, continue de mêler énergie du punk rock et recherche mélodique avec une formule qui lui est propre, véloce et impertinente. La prose est intimiste, tout en ayant une couleur plus sociale et politique.

HOLA LAUREL

(Indie rock – Rennes, FR)

Hola Laurel ne se cache pas, pas de ses influences en tout cas, nous sommes dans un hommage constant, conscient ou inconscient d’une scène rock contemporaine et à la fois de cette décennie qui a vu naître ses quatres membres. Les 90’s.

On surf entre les codes, les époques et les sons, ce serait presque à croire qu’ils en ont fait leur propre recette. Entre de gros refrains à la weezer qui sont faits pour te rester coincé entre les neurones et des parties plus ciselés à la ulrika spacek où l’on hésite pas à orchestrer et sortir la guitare folk, Hola Laurel dépeint un album haut en couleurs où la singularité de chaque morceau en fait un arc en ciel plus que cohérent.

KARABA F.C

(Post rock – Paris, FR)

L’énergie du post-hardcore, la légèreté de l’indie rock des années 2000, la douce mélancolie du rock alternatif 90s : c’est ainsi qu’on pourrait tenter de résumer Karaba FC, jeune quatuor parisien au sens aigu du timing puisque formé fin 2019, pile à l’heure pour le grand nulle part musical de 2020. Peu importe : c’est entre les confinements que se construira leur premier EP Empty Rooms, mis en boîte début 2021 au studio Firgun de Fontainebleau et masterisé par Serge Morattel (Ventura, Untitled with drums). Et si vous les avez sûrement déjà croisés dans la fosse des salles de Paris ou d’ailleurs, c’est maintenant sur la scène qu’il faudra vous habituer à retrouver Karaba FC.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

