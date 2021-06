Intelligences, différentes par nature Muséum d’histoire naturelle de Nantes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes.

Intelligences, différentes par nature

Muséum d’histoire naturelle de Nantes, le samedi 3 juillet à 10:00

Les Anciens pensaient que l’intelligence était le propre de l’Homme. Animaux et plantes n’avaient pas droit à ce privilège. Aujourd’hui, sous l’effet des recherches scientifiques, se fait jour une conception élargie de l’intelligence : capacité à apprendre, mémoriser, communiquer, comprendre son environnement et s’adapter à des situations inconnues. Les porteurs d’intelligence sont ainsi plus nombreux : bactéries, végétaux, animaux, et intelligences artificielles sont éligibles ! Les formes d’intelligence sont désormais plurielles et incomparables. Un parcours de découverte et d’apprentissage jalonné de nombreux dispositifs interactifs pour stimuler la curiosité et l’intelligence de tout un chacun ! Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

De nombreux dispositifs interactifs pour comprendre la diversité des intelligences

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T23:59:00