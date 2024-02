Intelligence artificielle et droits des créateurs Centre Culturel Canadien Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de son exposition « En d’infinies variations », le Centre culturel canadien consacre une soirée au droit des créateurs face aux développement de l’intelligence artificielle, avec des experts de l’IA, des juristes et des artistes. Se déroulant principalement en français, avec deux interventions en anglais, cet événement met en lumière l’apport indispensable de la France en matière de protection des artistes.

On ne saurait exagérer l’ampleur des défis posés par le développement de l’IA dans ses incarnations les plus récentes (Chat-GPT, DALL-E, et d’autres…). Elles s’annoncent, non seulement comme des soutiens à la productivité humaine, mais comme des innovations ayant le véritable potentiel de remplacer l’être humain dans ses poursuites les plus complexes – même quand celles-ci impliquent la créativité artistique. Que penser de ces affirmations ? Faut-il les accepter comme des vérités nouvelles ? Ou s’agit-il des exagérations qui témoignent, par-dessus tout, de l’orgueil démesuré des technologues d’aujourd’hui ? Et pourquoi persiste-t-on dans ces affirmations, plutôt que de reconnaître que les machines et les êtres humains ont des capacités et des qualités intrinsèquement différentes?

En puisant dans les traditions du droit français, on peut trouver des façons d’affirmer les droits de la création ainsi que des pistes de réflexion sur les grands enjeux de l’IA. Des notions juridiques existent pour nous guider vers des approches nouvelles à l’IA, nous permettant ainsi d’établir un régime de réglementation positif et durable. Il s’agit des droits d’auteur, et notamment, du droit moral des créateurs : une contribution originale et importante de l’héritage du droit français au monde de l’innovation technologique. Comment cette doctrine ancienne peut-elle nous aider à aborder l’avenir ?

La soirée explorera ces questions avec la consultante, professeure de droit et auteure Mira T. Sundara Rajan, et un panel d’invités de marque.

La discussion sera précédée de la présentation du livre de Mira T. Sundra Rajan , The Moral Rights of Authors and Artists. From the Birth of Copyright to the Age of Artificial Intelligence, dont une nouvelle édition paraît aux éditions de Oxford University Press.

, The Moral Rights of Authors and Artists. From the Birth of Copyright to the Age of Artificial Intelligence, dont une nouvelle édition paraît aux éditions de Oxford University Press. Une visite guidée de l’exposition En d’infinies variations sera proposée à 17h par la commissaire du Centre culturel canadien, Catherine Bédard.

Un événement dans le cadre du mois de la Francophonie.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

