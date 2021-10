Genève Université de Genève - Uni Dufour Genève Intelligence artificielle et automatisatisation des métiers: quels métiers pour le futur? Université de Genève – Uni Dufour Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’intelligence artificielle au sens large (robots, logiciels, algorithmes) permet d’automatiser de nombreux métiers, des tâches répétitives aux tâches qualifiées. À tel point que certaines études prédisent le remplacement de 25% des métiers actuels par des machines d’ici 2025: le personnel domestique (p.ex. robots domestiques), la médecine (p.ex. robots soignants), les supermarchés (p.ex. caisses automatiques), la profession légale (p.ex. rédaction d’actes et de jugements), la finance (p.ex. conseils à la clientèle par des robo-advisors), le transport de personnes (p.ex. voitures autonomes). Cette automatisation supposera toutefois une adaptation des métiers et induira certainement de nouvelles spécialisations. Quelle sera la conséquence de cette évolution? Disparition des métiers ou, au contraire, transformation vers de nouveaux métiers? Cette conférence ouvre le cycle “Parlons numérique” 2021-22.

Le futur est par définition incertain. Pourtant, nous sommes sûrs d’une chose: l’intelligence artificielle va modifier en profondeur le monde du travail. Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève

