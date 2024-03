Intelligence artificielle & Art Mixta Mediart Gallery Le Mans, mercredi 20 mars 2024.

Nouvelle expositions à la galerie Mixta-Mediart

Marie-Laure Mallet-Melchior et Olivier de Cayron vous invitent à venir découvrir ces dix artistes autour de la photographie, de la vidéo ,de la réalisation numérique et plastique.

Vous êtes conviés le dimanche 14 avril 2024 à 15h30 à la galerie qui accueillera Yves Quintin pour une conférence autour de l’intelligence artificielle et ses logiciels. Nombre de places limité. Réservation par SMS au 06 15 02 44 75. .

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

Mixta Mediart Gallery 4, rue du Vert-Galant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire mmg@mixtamediartgallery.fr

