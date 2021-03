Metz Les Petits Débrouillards Metz Metz Intégration et Migration : La Laïcité : « conditions de facilitations ou obstacles ? » Les Petits Débrouillards Metz Metz Catégorie d’évènement: Metz

Les Petits Débrouillards Metz, le mardi 23 mars à 18:00

Malgré un contexte sanitaire très difficile, en MARS 2021, les Petits Débrouillards s’engagent à nouveau pour le droit des femmes et contre le racisme et l’antisémitisme, en proposant ainsi plus de 150 évènements locaux regroupés au sein de 30 actions phares partout en France, ainsi que 10 cafés sciences en visioconférence ! Pour en savoir plus, suivez le lien : [https://cloud.debrouillonet.org/s/ApHb8jbAW57zEsx?fbclid=IwAR148Lrl3H2EwFaw_ZE-fEd8Rypx_jjUuhIsUw5VDRgo2wXy5BUbOC6mvtA](https://cloud.debrouillonet.org/s/ApHb8jbAW57zEsx?fbclid=IwAR148Lrl3H2EwFaw_ZE-fEd8Rypx_jjUuhIsUw5VDRgo2wXy5BUbOC6mvtA)

Entrée libre

Visio conférence questionnant le rapport entre l’immigration et Laïcité en France. Participation de Piero Galloro – Yvan Gastaud, Universitaires. Les Petits Débrouillards Metz 10, rue du Bon Pasteur – 57070 Metz Metz Borny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T18:00:00 2021-03-23T20:00:00

