Intégrale des symphonies de Sibelius, Mikko Franck #2, Symphonies no 3 et no 4 / Concerto pour violon Maison de la Radio et de la Musique Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 20h00 à 22h00

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Une Troisième Symphonie sereine, champêtre même, surnommée la « Pastorale du Nord» et une Quatrième granitique, d’un style plus sévère, encadrent l’unique concerto de Sibelius. Loin d’assigner à l’orchestre un rôle d’accompagnateur, Sibelius l’accule à l’affrontement avec le violon, au cours d’un premier mouvement chahuté ; chacun se réconcilie dans la paix et la lumière du second, avant d’esquisser la «polonaise pour ours polaire» au troisième. C’est l’un des chevaux de bataille de Hilary Hahn.

Le programme

Jean Sibelius Symphonie no 3 | Concerto pour violon | Symphonie no 4

Les artistes

Hilary Hahn violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy 75016

