Intégrale des symphonies de Sibelius, Mikko Franck #1 Maison de la Radio et de la Musique Paris, 10 avril 2024, Paris.

Le mercredi 10 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Venez assister au concert de l’Intégrale des symphonies de Sibelius avec Mikko Franck.

La Première Symphonie voit le jour au crépuscule du XIXe siècle. Traversée d’orages, de bourrasques et d’instants bucoliques, elle opte pour de continuels changements de climats – une signature de Sibelius. Enracinée elle aussi dans le dernier romantisme, la très populaire Seconde fut créée triomphalement en 1902, les Finlandais lui prêtant aussitôt une dimension nationaliste. Elle s’épanouit, altière, dans la mémoire de plus en plus lointaine de Brahms et de Tchaïkovski, à l’ombre de la saga du Kalevala.

JEAN SIBELIUS

Symphonie no 1 et no 2

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO

FRANCE MIKKO FRANCK direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Christophe Abramowitz