Intégrale des sonates pour piano de Beethoven, 4 concerts ce printemps Conservatoire de Musique de Genève, 29 avril 2022, Genève.

Intégrale des sonates pour piano de Beethoven, 4 concerts ce printemps

du vendredi 29 avril au samedi 30 avril à Conservatoire de Musique de Genève

Vendredi 29 avril, 18h : « L’inspiration populaire » Sonate op 10 no. 3 : Marion Jacquard Sonate op 31 no 1 « Boiteuse » : Aurélie Bonhomme Sonate op 79 « Alla Tedesca » Victoria Shereshevskaya Vendredi 29 avril, 19h30 : « La Nature » Sonate op 49 no. 2 : Oriane Joubert Sonate op. 31 no. 2 « La caille » : Ursula Von Lerber Sonate op 28 « Pastorale »: Mayumi Balet Samedi 30 avril, 18h00 : L’Orchestre Sonate op 7 : Daniel Fuchs Sonate op 53 « Waldstein »: Isabelle Morel Samedi 30 avril, 19h30 : « Quasi una fantasia » Sonate op 27 no 1 : Jean-Christophe Crapiz Sonate op 27 no 2 « Clair de lune » : Katia Nemirovitch-Dantchenko Sonate op 101 : Deborah Lee

Gratuit

L’intégrale des sonates de Beethoven par les professeurs du Conservatoire : notre série de printemps offrira la fameuse “Clair de lune”, la “Waldstein”, la Pastorale, et bien d’autres petits bijoux .

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T20:30:00;2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-04-30T19:30:00 2022-04-30T20:30:00