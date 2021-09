Meyrin Forum Meyrin Meyrin inTarsi Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

inTarsi Forum Meyrin, 29 septembre 2021, Meyrin. inTarsi

Forum Meyrin, le mercredi 29 septembre à 19:00

Sur une scène modulable, quatre acrobates rejouent les voltes de la comédie humaine. Drôle, tendre, émouvant, beau comme la vie et satisfaisant comme un puzzle de 10 000 pièces que l’on compléterait juste sous vos yeux: tel est _inTarsi_, spectacle de la Compagnie de Cirque «eia».

CHF 30.- / CHF 25.- / CHF 15.-

Compagnie de Cirque « eia » Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:00:00 2021-09-29T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meyrin Autres Lieu Forum Meyrin Adresse Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Ville Meyrin lieuville Forum Meyrin Meyrin