InTarsi Carré Sévigné, 24 novembre 2021, Cesson-Sévigné.

InTarsi

du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre à Carré Sévigné

4 acrobates, 13 praticables en bois, 1 mât chinois et une corde à sauter… pour construire, transformer, aligner, superposer, basculer et surtout jouer ! Entre humour, virtuosité et poésie, un spectacle qui révèle avec brio l’importance du relationnel, ses joies, ses forces, sa chaleur, ses complicités et rivalités. Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, transformer et transformer encore… Avec une vitalité euphorique et un rythme endiablé, ces quatre acrobates, mêlant grâce, folie et virtuosité, nous transportent dans un univers peuplé de fragments de vie : les rencontres, les rivalités, les exploits inouïs, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations, bref un aperçu du caléidoscope des relations humaines. inTarsi nous propose un voyage au croisement de la prouesse circassienne et de l’expérience humaine. La terrasse Compañía de Circo «eia» : Prix MAX 2017, catégorie Meilleure Révélation. Prix Spécial du Jury Premios Zirkolika de Cataluña en 2016.

Tarifs / 26€ / 24€ / 22€

Cirque. Compagnie de Cirque “eia” – Mise en Scène “eia” et Jordi Aspa

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné



