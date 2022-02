Insurrections ! En territoire sexuel de La Too much Flesh Cie Théâtre Massenet, 22 mars 2022, Lille.

Insurrections ! En territoire sexuel de La Too much Flesh Cie

Théâtre Massenet, le mardi 22 mars à 20:00

**Mardi 22 mars à 20h** **Durée : 1h** **Manifeste pour une luxure éclairée** **Dans le cadre du festival JE(UX) DE GENRE #6** **Pour tout le monde dès 16 ans** “Faire de la sexualité un domaine de connaissance et d’insurrection, contre tout ce qui nous fut inculqué en matière de honte et tout ce qui ne nous fut pas inculqué en matière de connaissance, est une des façons de mettre en pratique le principe féministe : mon corps m’appartient”. Inspirée par un recueil de nouvelles écrites par Wendy Delorme, l’envie est venue à Emmanuelle Coutellier d’explorer ce que peut être la sexualité au plateau. Et ce qu’elle peut produire, au-delà d’un signifiant amoureux ou industriel bien balisé. À première vue, les tribulations de Wendy pourraient constituer le répertoire d’une étude ethnologique des diverses façons d’aimer ou de jouir aujourd’hui : polyamory, Bdsm, queer, paternité/maternité trans, etc. Écouter une ancienne travailleuse du sexe concernée relève d’une pédagogie éthique et judicieuse. L’énergie sexuelle qui se dégage du texte opère, elle agit. Elle vient déposer sur nous les premières marques d’une nouvelle métaphysique de l’amour et de nos sens, une nouvelle métaphysique du sexe. Distribution : Conception : Emmanuelle Coutellier ; Autrice : Wendy Delorme ; Jeu et cordes : Bénédicte Choisnet, Emmanuelle Coutellier et Kaj Hamelin Aide à la dramaturgie : Ludivine Demol Soutiens : Le Point Éphémère à Paris, le Théâtre Massenet **Stage » Flesh Dance » les 19 et 20 mars** **Avec Julie Botet et Mel Favre** **Cie Sapharide** Mettons nos chairs à l’honneur durant cet atelier entre femmes où nos danses et nos rythmes feront naître de nouvelles vibrations. Lien vers plus d’informations : [[https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/flesh-dance/](https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/flesh-dance/)](https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/flesh-dance/) **Un mot sur festival !** : Qu’est-ce qui se joue dans le “je” ? C’est ce que nous proposons pendant ce festival : poser la question de l’individu et de son genre. On le sent bien : ce qui se joue dans l’intime, dans le personnel, dans nos corps, se frotte et affronte parfois ce que le corps social, politique, culturel a pu normer. Parce que normer, c’est circonscrire et enfermer : questionner le genre, c’est donc chercher à le libérer, à créer des espaces d’émancipation. Des mouvements tels que le queer et les féminismes ont cette volonté artistique et politique de créer ces espaces. A nous de laisser la place aux artistes d’aujourd’hui qui inventent et décortiquent les représentations de l’identité hors des codes et des normes dominantes. Histoire de nous bousculer joyeusement !

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Inspirée par un recueil de nouvelles écrites par Wendy Delorme, l’envie est venue à Emmanuelle Coutellier d’explorer ce que peut être la sexualité au plateau.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:00:00