Stage les 13 et 14 avril 2022 de 9h30 à 12h Accompagnés de l'artiste plasticien Antoine Caclin et des médiatrices du Frac, partez explorer de nouveaux territoires. À partir de l'exposition "Une communauté imaginée" présentée sur le site du Frac à Nantes, l'artiste propose aux enfants d'aborder la notion de cartographie. Images, collages, dessins… ils inventeront des îles, des archipels et des paysages, pour refaçonner ensemble leur environnement. Stage sur deux matinées, les 13 et 14 avril 2022 de 9h30 à 12h. Public : à partir de 9 ans Frac des Pays de la Loire – Nantes

