Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 10 37 À la tête de cette belle phalange sur instruments d’époque, la cheffe d’orchestre partage la scène avec le pianiste Lucas Debargue. Le Concerto pour piano n°2 de Beethoven, une partition enflammée aux accents mozartiens, fait partie de son répertoire favori.



Laurence Equilbey vous invite à entendre deux chefs-d’œuvre oubliés du romantisme français : l’Ouverture n°2 et la Symphonie n°2 de Louise Farrenc, une des rares compositrices du XIXe siècle et pédagogue hors pair.



● Louise Farrenc

Ouverture n°2 en mi bémol majeur

Symphonie n°2 en ré majeur

● Ludwig van Beethoven

