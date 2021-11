Genève MEG Genève Instruments et logiciels musicaux comme outils sociaux: s’emparer des moyens de création MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Instruments et logiciels musicaux comme outils sociaux: s’emparer des moyens de création MEG, 15 décembre 2021, Genève. Instruments et logiciels musicaux comme outils sociaux: s’emparer des moyens de création

MEG, le mercredi 15 décembre à 19:30

Pour élargir le débat autour de la révolution des modes de production sonores, une table ronde est organisée autour d’expert-e-s de l’industrie et de chercheurs/euses afin d’évoquer les inégalités d’accès aux instruments et autres modes de création. Avec pour enjeu d’examiner comment ces disparités se structurent en différents endroits du monde, cette table ronde offrira aussi la possibilité de débattre de l’utilisation d’instruments de musique comme de réels outils sociaux. Cet événement est organisé à l’occasion de la résidence d’artistes «Extra Muros Geneva 2021».

CHF 0.-

Table ronde sur la révolution des modes de productions sonores et musicaux. Le mercredi 15 décembre à 19h30 (en anglais). MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T19:30:00 2021-12-15T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève