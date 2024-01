« Instruments Artificiels” génératifs : une nouvelle lutherie pour de nouvelles pratiques musicales Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Jérôme Nika est chercheur en technologies interactives et génératives pour la création musicale dans l’équipe ISMM de l’Ircam, et musicien électronique. Ses recherches s’articulent autour de la métaphore de « mémoire musicale », de sa modélisation à sa mobilisation dans un contexte de performance, et ont mené au développement de plusieurs instruments logiciels dédiés à la composition ou l’improvisation musicale interactive.

À l’intersection

entre la recherche scientifique et la création, ce travail de conception de

modèles et instruments informatiques pour la création musicale sur scène ou en

studio à donné naissance à plus de 60 productions artistiques dans lesquels il

est impliqué en tant que musicien électronique, réalisateur en informatique

musical, ou conseiller scientifique : dans le jazz et les musiques improvisées

(Steve Lehman, Orchestre National de Jazz, Bernard Lubat, Benoît Delbecq, Rémi

Fox) et la musique contemporaine (Pascal Dusapin, Ensemble Modern, Marta

Gentilucci, Alexandros Markeas) et l’art contemporain (Le Fresnoy). Dernière

production en date : création de l’électronique générative de l’album Ex

Machina (Pi Recordings / L’Autre Distribution) de l’Orchestre National de Jazz

porté par Steve Lehman et Frédéric Maurin sorti en septembre 2023.

Les nouveaux « instruments logiciels » que

Jérôme Nika présentera à travers des démonstrations et des extraits de concerts

peuvent par exemple écouter une voix et réagir en temps réel pour créer de

l’accompagnement, réaliser des effets inédits, utiliser l’audio enregistré en

live pour générer de nouvelles lignes mélodique… L’objectif de cette lutherie

numérique est de chercher à créer des pratiques nouvelles et non pas de recréer

au kilomètre de la musique « crédible ». Dans cette optique, la technologie en général et l’IA en particulier

ne sont pas des finalités mais des moyens : des outils posés sur l’établi pour

inventer une lutherie électronique permettant de nouvelles pratiques incitant

le processus créatif humain à la formalisation et la réflexivité.

Jérôme Nika – Chercheur à l’Ircam et musicien électronique.

https://jeromenika.com/

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale

Sylvain Gripoix Jérôme Nika avec l’Orchestre National de Jazz