CONFÉRENCE CYCLOPE : Les protéines sont partout ! INSTN Saclay, 24 octobre 2023, Saclay.

CONFÉRENCE CYCLOPE : Les protéines sont partout ! Mardi 24 octobre, 20h00 INSTN Entrée libre sous réserve de places disponibles (le nombre de places est limité à 280).

Vous pourrez aussi suivre cette conférence en direct sur la page Facebook du CEA Paris Saclay (Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook).​

On les trouve chez les animaux comme chez les plantes, les bactéries ou les virus. Elles permettent le battement régulier de votre cœur, la digestion de votre dernier repas, maintiennent votre corps à une température constante, participent à la lutte contre les infections qui vous menacent et bien plus encore…

Les protéines sont partout où la vie existe et la science les étudie depuis des décennies, mais elles sont si nombreuses et si diverses que leur monde reste encore à explorer.

Nous vous invitons à découvrir ces recherches passionnantes en compagnie de Marie-Hélène Le Du, chercheuse CEA à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, avec une intervention de Rémi Ruedas doctorant​.

INSTN Centre CEA de Saclay – Gif-sur-Yvette Saclay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/Agenda/2023/cyclope-proteines-2023.aspx »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T20:00:00+02:00 – 2023-10-24T22:00:00+02:00

