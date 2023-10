Conférence publique INSTN Saclay Catégories d’Évènement: Essonne

Saclay Conférence publique INSTN Saclay, 11 octobre 2023, Saclay. Conférence publique Mercredi 11 octobre, 09h00 INSTN L’association Sauvons le climat organise son université d’été sur le thème « les matériaux de l’énergie du futur » du 10 au 12 octobre, elle se tiendra à l’INSTN (CEA Saclay). INSTN N 48.724023, E 2.153459 Saclay 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saclay Autres Lieu INSTN Adresse N 48.724023, E 2.153459 Ville Saclay Departement Essonne Lieu Ville INSTN Saclay latitude longitude 48.724561;2.148065

INSTN Saclay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saclay/