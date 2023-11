¡LUCHARÁAAN! Une histoire de la Lucha Libre mexicaine Instituto Cultural de México Paris, 17 novembre 2023, Paris.

¡LUCHARÁAAN! Une histoire de la Lucha Libre mexicaine 17 novembre 2023 – 25 janvier 2024 Instituto Cultural de México Entrée libre

L’institut culturel du Mexique vous invite à plonger au cœur de l’univers envoûtant de la Lucha Libre, une tradition culturelle et sportive profondément ancrée dans l’âme du Mexique, mêlant l’art théâtral au sport de combat.

Christian Cymet, auteur d’une thèse sur l’autonomie et les droits des peuples autochtones, est reconnu comme l’un des plus éminents experts de Lucha Libre au Mexique. Il a dirigé les revues emblématiques Lucha Libre et La Magia del Ring, et organisé plusieurs expositions thématiques remarquables, notamment « Lucha Libre Beyond the Arenas », au Musée d’Art de l’Université de l’Arizona, offrant un aperçu captivant de la Lucha Libre au-delà des arènes.

L’exposition « ¡LUCHARÁAAN! Une histoire de la Lucha Libre mexicaine » retrace près d’un siècle de passion à travers une sélection des photographies et objets d’art populaire collectés depuis les années 1930. Cette collection est véritablement exceptionnelle, avec plus de 2 500 masques, 20 000 revues spécialisées mexicaines, japonaises et nord-américaines, plus de 20 000 programmes et affiches de matchs organisés dans toute la République mexicaine depuis 1934, ainsi que des milliers de figurines, jouets, jeux de société, affiches de films, disques, fanzines et photographies. Cette véritable mine d’informations ravira les chercheurs et les passionnés de Lucha Libre.

La photographe mexicaine contemporaine Lourdes Grobet, célèbre pour son travail captivant mettant en scène les lutteurs légendaires au cœur de l’action, fait également partie intégrante de cette collection exceptionnelle.

Viennent également enrichir l’exposition des photographies de Théo Saffroy, récemment distingué dans « Reines du Ring », un projet qui documente le quotidien de femmes lutteuses professionnelles au Mexique. Ces femmes, autrefois en marge de la société, ont trouvé en cette discipline un espace d’expression et de revendication. De plus, des exvotos contemporains d’Alfredo Vilchis Roque et des peintures de Sebastian Dávila réalisées au cours d’une résidence de réflexion autour de la figure du héros, complètent cette collection. Cette diversité d’artistes et de perspectives offre une expérience d’exposition riche et multidimensionnelle, révélant les multiples facettes de la Lucha Libre et son impact sur la société mexicaine.

Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France 0144618444 https://icm.sre.gob.mx/francia https://www.instagram.com/idemexparis/;https://twitter.com/IdemexParis

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T13:00:00+01:00

2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T18:00:00+01:00

© Design : Ricardo Vazoli