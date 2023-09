ROSTROS INSUMISOS Instituto Cultural de México Paris, 6 octobre 2023, Paris.

ROSTROS INSUMISOS 6 – 26 octobre Instituto Cultural de México Entrée libre

ROSTROS INSUMISOS est un projet né d’une rencontre des artistes et commissaires d’exposition Sylvia Burgoa, Oscar Figueroa et Flora María Sánchez avec la culture comca’ac. Les vingt-trois artistes mexicains impliqués dans ce projet ont exploré l’héritage culturel de ce peuple résilient de l’état de Sonora, en créant des bijoux contemporains qui intègrent des éléments de narration, de réflexion communautaire et de pratiques quotidiennes. Cette collaboration a donné lieu à une exposition unique en son genre, offrant un voyage visuel et culturel exceptionnel inspiré des chants et des ornements corporels typiques du peuple Comca’ac.

Parcours Bijoux 2023

Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France 0144618444 https://icm.sre.gob.mx/francia https://www.instagram.com/idemexparis/;https://twitter.com/IdemexParis Entrée libre

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T13:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00

Création de Sylvia Burgoa, portée par Brenda Franco

© Photographie : Cuitláhuac Correa, 2022