DÍA DE MUERTOS Instituto Cultural de México Paris Catégorie d’évènement: Paris

DÍA DE MUERTOS Instituto Cultural de México, 18 octobre 2022, Paris. DÍA DE MUERTOS 18 octobre – 18 novembre Instituto Cultural de México

Entrée libre

Une célébration traditionnelle et interculturelle inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France Autel-installation dédié à Frida Kahlo

Création originale et réalisation : Ricardo Vazoli, Juan Carlos Cedillo Gómez,

en collaboration avec des artistes et acteurs de la communauté mexicaine.

Œuvres originales de Paloma Kuns, Catrinas de Flor Vilchis, collection Heritage Maison Marcoux Mexico design Raúl de la Cerda, objets de la collection de recherche du laboratoire d’éco-anthropologie du Musée de l’Homme. Installation CALACAS, sculptures en papier mâché

Œuvres originales de Cristina Rubalcava et collection des artistes Fred Langlois et Laetitia Brochier Patrimoine vivant des peuples indiens du Mexique

Une exposition de photographies de l’Institut national des peuples autochtones (INPI).

Commissaires : Octavio Murillo Álvarez de la Cadena et Patricio Romeu Rábago

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T18:30:00+02:00

2022-11-18T18:00:00+01:00 © Vazoli

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Instituto Cultural de México Adresse 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville Instituto Cultural de México Paris Departement Paris

Instituto Cultural de México Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DÍA DE MUERTOS Instituto Cultural de México 2022-10-18 was last modified: by DÍA DE MUERTOS Instituto Cultural de México Instituto Cultural de México 18 octobre 2022 Instituto Cultural de México Paris Paris

Paris Paris