Concert à l’Institut français de Francfort Instituto Cervantes Frankfurt Francfort-sur-le-Main, 23 juin 2023, Francfort-sur-le-Main.

Une fête européenne pour célébrer ensemble le début de l’été ! Pour la neuvième année déjà, EUNIC-Frankfurt accueille la traditionnelle « Fête de la Musique » à l’Instituto Cervantes de Francfort le 23 juin à 18h. Lors de cette fête, l’Europe montre sa diversité, autant musicale que culinaire. Quatre groupes sont invités : Il Barone Lamberto d’Italie, Jupyter d’Allemagne, Les P’tits yeux de France et Mara Aranda d’Espagne. L’entrée est gratuite et l’ambiance garantie. Plus d’informations ici.

Instituto Cervantes Frankfurt Staufenstraße 1 60323 Frankfurt Francfort-sur-le-Main 60323 Westend Süd Hesse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:30:00+02:00

