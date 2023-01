Regards croisés sur la presse française et espagnole Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Regards croisés sur la presse française et espagnole Instituto Cervantes de Bordeaux, 26 janvier 2023, Bordeaux. Regards croisés sur la presse française et espagnole Jeudi 26 janvier, 18h00 Instituto Cervantes de Bordeaux

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

Table-ronde avec deux correspondants de presse, l’un français résidant en Espagne et l’autre espagnol et résidant en France Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Sandrine Morel, correspondante de Le Monde en Espagne et Marc Bassets, correspondant de El País en France viendront nous parler du rôle des médias dans la formation de l’opinion publique dans le pays où ils résident.

Comment l’Espagne et la société espagnole sont-elles reflétées dans la presse française ? Que véhiculent les journalistes espagnols sur l’actualité en France ? sont quelques unes des questions auxquelles ils essaieront de répondre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:00:00+01:00

2023-01-26T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Instituto Cervantes de Bordeaux Adresse 57 cours de l'Intendance Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Regards croisés sur la presse française et espagnole Instituto Cervantes de Bordeaux 2023-01-26 was last modified: by Regards croisés sur la presse française et espagnole Instituto Cervantes de Bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux 26 janvier 2023 bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde