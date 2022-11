Ville d’une jeunesse Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ville d'une jeunesse Mardi 22 novembre, 18h00 Instituto Cervantes de Bordeaux

Rencontre avec l´écrivain colombien Santiago Gamboa, en collaboration avec Lettres du Monde Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Né en Colombie, Santiago Gamboa étudie la littérature à Bogota, la philologie hispanique à Madrid et la littérature cubaine à París. Journaliste, puis diplomate, il revient en Colombie après presque trente ans d’exili. Ses livres sont traduits dans plus de 15 langues et connaissent un succès croissant. Santiago Gamboa est une des voix les plus puissantes et originales de la littérature colombienne. À l’occasion de son passage en France, il viendra nous parler de son dernier livre Une maison à Bogotá (Ed. Métailié), récemment traduit. Ce livre nous raconte une vie à travers les pièces d’une maison.

