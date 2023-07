Visites commentées de l’exposition : « Chili 1973-1993 » avec Marcela Marchant et Ivan Quezada Instituto Cervantes Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Visites commentées de l'exposition : « Chili 1973-1993 » avec Marcela Marchant et Ivan Quezada

Samedi 16 septembre, 11h00, 15h30

Instituto Cervantes Bordeaux

Gratuit. Entrée libre. Dans la mesure des places disponibles.

Participez à une visite commentée de l'exposition : « Chili 1973-1990 » avec Marcela Marchant, photographe et membre de l'association France-Chili Aquitaine.

Instituto Cervantes
57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux
Bordeaux 33000 Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 57 14 26 11
http://burdeos.cervantes.es

Édifice de style néoclassique dans lequel est mort le peintre espagnol Francisco de Goya en 1828. Depuis 1991, ce bâtiment est devenu l'institut Cervantes de Bordeaux, un centre culturel espagnol chargé de la diffusion de la langue et de la culture espagnole.

Entrée libre.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

