Cher Cloître des Carmes Institution Saint-Dominique Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Cloître des Carmes Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Institution Saint-Dominique Gratuit, sans inscription Visite du cloître de l’ancien couvent des Carmes, remonté dans l’institution Saint-Dominique.

Cet établissement scolaire privé a accepté d’ouvrir exceptionnellement ses portes pour donner accès au cloître. De courts commentaires seront apportés par un guide-conférencier. Institution Saint-Dominique 9 rue Émile-Deschamps 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Cette institution scolaire privée abrite le cloître de l’ancien couvent des Carmes, qui a été démonté place Cujas pour être remonté ici par les Ursulines au milieu du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

