Pamiers Voyage dans le temps : découvrez le patrimoine de cette institution Institution Notre Dame de Pamiers Pamiers, 16 septembre 2023, Pamiers. Voyage dans le temps : découvrez le patrimoine de cette institution Samedi 16 septembre, 10h00 Institution Notre Dame de Pamiers Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter ce numéro : 05 34 01 36 40. Laissez-vous surprendre par une nouvelle perspective de Notre Dame à travers les siècles, du XVIe au XXIe siècle. Des guides passionnés vous accompagneront en petits groupes pour vous faire découvrir des lieux insolites de notre institution. Ne manquez pas la visite de la tour des Cordeliers, un joyau classé au titre des Monuments historiques depuis 1921.

Notre Dame va au-delà d’une simple institution scolaire : elle offre un parcours éducatif complet, de la maternelle à la terminale générale. Rejoignez-nous et plongez dans notre riche patrimoine ! Institution Notre Dame de Pamiers 3 place des cordeliers, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05 34 01 36 40 http://www.notredame-pamiers.fr L’institution Notre Dame de Pamiers est un ensemble scolaire faisant partie du réseau de la congrégation de la Compagnie Marie Notre-Dame, fondée par Sainte Jeanne de Lestonnac (1556-1640). Parking esplanade Milliane. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

