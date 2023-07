Concerts de musique de chambre Institution des Chartreux – Grande Chapelle Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Concerts de musique de chambre Institution des Chartreux – Grande Chapelle Lyon, 16 septembre 2023, Lyon. Concerts de musique de chambre Samedi 16 septembre, 11h30 Institution des Chartreux – Grande Chapelle Deux concerts : 11h30-12h et 14h-14h30 CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

par des musiciens de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon dans la Chapelle de l’Institution Institution des Chartreux – Grande Chapelle 58 rue Pierre Dupont, 69001 LYON Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 00 75 50 https://www.leschartreux.com Édifice sur crypte conçu par l’abbé Hyvrier, réalisé par Desjardin et construit par Dumont. Classé Monument Historique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00 © de Salmar Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Institution des Chartreux - Grande Chapelle Adresse 58 rue Pierre Dupont, 69001 LYON Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Institution des Chartreux - Grande Chapelle Lyon

Institution des Chartreux - Grande Chapelle Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/