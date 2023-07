Découverte de l’Institut Vermorel Institut Vermorel Villefranche-sur-Saône Catégories d’Évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône Découverte de l’Institut Vermorel Institut Vermorel Villefranche-sur-Saône, 16 septembre 2023, Villefranche-sur-Saône. Découverte de l’Institut Vermorel 16 et 17 septembre Institut Vermorel A la découverte de la station viticole créée par Victor Vermorel en 1897. Institut Vermorel 210 boulevard Vermorel 69400 Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 02 63 83 https://www.institut-vermorel.fr/ https://www.facebook.com/InstitutVermorel;https://www.instagram.com/institutvermorel/ Victor Vermorel en 1897 crée la « Station Viticole » centre de recherches consacré à la vigne et à l’agriculture. Il y installe des laboratoires mais aussi une magnifique bibliothèque, une station météorologique…

Aujourd’hui, on y retrouve les organismes liés à la viticulture mais aussi des fresques remarquables qui retracent l’histoire du vignoble Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©fabriceferrer

