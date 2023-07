Assistez à une conférence : «Musiques juives d’Europe orientale» Institut Universitaire Européen Rachi Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Assistez à une conférence : «Musiques juives d’Europe orientale» Samedi 16 septembre, 16h00 Institut Universitaire Européen Rachi Gratuit. Inscription recommandée.

Assistez à une conférence sur les « Musiques juives d’Europe orientale » présentée par Thomas Schauder. Ilustrations musicales.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 10 95 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « administration@institut-rachi-troyes.fr »}] L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

© Institut Universitaire Européen Rachi