Visite commentée de la Bibliothèque en continu Institut Universitaire Européen Rachi Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Visite commentée de la Bibliothèque en continu 16 et 17 septembre Institut Universitaire Européen Rachi Gratuit. Inscription recommandée.

Visite commentée la bibliothèque spécialisée dans le domaine de la pensée juive et hébraïque, la bibliothèque est aussi généraliste, avec un important rayon en histoire, philosophie, linguistique, littérature, sciences sociales. Diaporama en continu.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 10 95 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « administration@institut-rachi-troyes.fr »}] L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Bibliothèque Institut Rachi © Géraldine Roux