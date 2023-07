Visitez un lieu d’enseignement sémitique Institut Universitaire Européen Rachi Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Visitez un lieu d’enseignement sémitique Institut Universitaire Européen Rachi Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Visitez un lieu d’enseignement sémitique 16 et 17 septembre Institut Universitaire Européen Rachi Gratuit. Sans inscription Visitez librement l’Institut Universitaire Européen Rachi, fondé en 1990 et spécialisé dans les études juives et hébraïques. Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Institut Universitaire Européen Rachi

