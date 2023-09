Forum Santé du futur : Pour un usage raisonné de l’Intelligence Artificielle en santé Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Forum Santé du futur : Pour un usage raisonné de l'Intelligence Artificielle en santé
Mercredi 4 octobre, 08h30
Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole
Entrée libre, sur inscription

Programme

Matin : regards croisés sur les usages de l'IA en santé

L'IA au service de la chirurgie robotique, synergies avec le secteur aérospatial

L’IA au service du développement pharmaceutique

L’IA au service du diagnostic médical Après-midi : tables rondes Structuration de la donnée de santé (accès à la donnée, qualité des données, détection des biais), un préalable à l’usage de l’IA

Réflexions sur les limites éthiques et juridiques : acceptabilité, responsabilités et protection des personnes Avec la participation de : Agence de l’Innovation en Santé, Airbus, ANITI, Belle.ai, CHU Toulouse, CRCT, Evotec France, Icam de Toulouse, IRT Saint-Exupéry, Medexprim, Oncopole Claudius Regaud, Pierre Fabre, Université de Toulouse, Medexprim, etc Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole 1 Av. Irène Joliot-Curie, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQcsnjoVribVKo20ExOLmOGhUQVJMTkdBNzhYU0lVSVRCNTZRRlVCODlVUy4u »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

