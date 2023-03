« introduction à l’art pour les enfants de 0 à 3 ans » Institut Supérieur Maria Montessori Nogent-sur-Marne Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Marne

« introduction à l'art pour les enfants de 0 à 3 ans »

Mercredi 22 mars, 09h00
Institut Supérieur Maria Montessori
Nogent-sur-Marne

L'Institut Supérieur Maria Montessori organise une journée de formation à destination des professionnels de la petite enfance mais aussi des parents pour explorer l'évolution du dessin chez le tout petit, et découvrir comment introduire l'art avec l'approche Montessori.

Plus d'informations et inscriptions : https://www.formation-montessori.fr/nos-formations/workshop-presentiel-0-3-ans/introduction-a-lart-pour-les-0-3-ans-workshop/

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

