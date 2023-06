Concerts à l’Institut suédois Institut suédois Paris, 21 juin 2023, Paris.

Concerts à l’Institut suédois Mercredi 21 juin, 19h30 Institut suédois

Comme à l’accoutumée, les chants et danses traditionnelles de Midsommar laissent place à la musique actuelle ! On vous offre cette année un double-concert : une artiste française suivie d’un duo suédois.

7ebra est un duo formé par Inez et Ella, sœurs jumelles âgées de 25 ans et originaires de Malmö. Inez à la guitare électrique, Ella au clavier, à l’orgue et au mellotron, elles créent ensemble une envoûtante harmonie vocale comme seules peuvent le faire des âmes jumelles. Il en résulte de beaux airs à la fois punk, minimalistes et épiques. Leur premier album Bird Hour est un alliage de leur musique rock indé minimaliste et du talent de producteur de Tore Johansson, connu pour son travail avec Franz Ferdinand et The Cardigans. Sorti le 5 mai, l’album a été encensé par les critiques : « 7ebra est décidément un groupe à surveiller » (Clash Magazine), « La musique de 7ebra a son propre langage secret » (Pitchfork) et « Un premier album brillant… une vraie trouvaille » (The Sunday Times).

Quant à l’artiste française, elle est soutenue par Spotify dans le cadre de son programme Radar, dédié aux artistes émergents. Son nom vous sera dévoilé le 7 juin !

Tout au long de soirée, le café FIKA et la boutique Affären vendent des spécialités suédoises.

En partenariat avec Spotify et IKEA.

Institut suédois 10 rue Elzévir 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

7ebra ©Dan Kendall