Midsommar à l’Institut suédois Mercredi 21 juin, 17h30 Institut suédois

Rendez-vous côté jardin pour fêter l’été à la suédoise !

Midsommar est une tradition estivale ancestrale et une fête très importante en Suède. On érige un mât fleuri, on coiffe des couronnes de fleurs et on danse et chante des airs folkloriques autour du mât, parfois dans la peau d’une grenouille, jamais dans la peur du ridicule. Cette année, la chanteuse pop-folk Eskelina se prête au jeu et nous fait l’honneur de guider nos pas et nos voix !

Tout au long de l’après-midi, le café FIKA et la boutique Affären vendent des spécialités suédoises.

En partenariat avec IKEA.

Institut suédois 10 rue Elzévir 75003 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:30:00+02:00

©Voyez-vous, Laetitia d’Aboville