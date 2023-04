La Nuit de la Littérature Institut suédois, 13 mai 2023, Paris.

La Nuit de la Littérature Samedi 13 mai, 15h00 Institut suédois Entrée libre

À travers des rencontres littéraires, une vingtaine d’auteurs étrangers vous proposent de découvrir une de leurs œuvres traduite récemment en français ou écrite en langue française. À travers des romans, des nouvelles, de la poésie, ou encore des livres illustrés, vous découvrirez des univers littéraires singuliers. Ces rencontres, rythmées par tranches de vingt minutes, seront animées par des spécialistes littéraires ainsi que des traducteurs, et se dérouleront en plein-air, dans le magnifique jardin de l’Hôtel de Marle où l’Institut suédois réside depuis 1971.

Tout au long de cette soirée, vous aurez la possibilité d’aller à la rencontre de nos auteurs. Des sessions de dédicaces seront une occasion unique d’échanger avec eux. Un stand tenu par la librairie La Belle Lurette vous permettra d’acheter les différents ouvrages présentés pour l’occasion. Les auteurs et autrices se mettront à votre disposition pour des “lectures à l’oreille” en lisant des extraits de leurs œuvres dans leur langue étrangère respective dans une atmosphère intimiste du salon Tessin. Un lieu unique où se trouve la Collection permanente d’art de l’Institut Tessin, ponctuée de joyaux tels que des œuvres du XVIIe et XXe siècle signées Gustaf Lundberg, Alexander Roslin, Adolf Ulrik Wertmüller et Louis-Jean. Un point d’échange de livre sera installé avec un principe simple – apportez un livre pour l’offrir et, en échange, récupérez-en un autre.

Vers 19h, un entracte musical – chants bulgares traditionnels de l’Ensemble Milena Jeliazkova – viendra enrichir notre programmation. Et sachez également que vous pourrez vous restaurer tout au long de la soirée sur place au Café Fika qui vous fera découvrir ses spécialités suédoises.

Venez nombreux!

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ficep.info/copie-de-u00e9vu00e9nements-off »}, {« type »: « link », « value »: « https://paris.si.se/agenda/la-nuit-de-la-litterature/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

